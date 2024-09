È in programma questo pomeriggio, a Gonnostramatza, un appuntamento letterario organizzato dalla Biblioteca comunale “Monsignor Pinna”.

A partire dalle 18.30, nella struttura di piazza San Michele, si terrà la presentazione del libro in lingua sarda “Unu Pipiu Mali e Aterus Contus”, scritto da Natascia Muscas e Alessandro Garau.

A dialogare con gli autori ci sarà Eliana Tatti.

L’ingresso è libero e aperto alla partecipazione della cittadinanza.

La settimana prossima, invece, la biblioteca, che fa parte del Sistema Bibliotecario della Marmilla che riunisce 21 Comuni, aderisce al “BiblioPride 2024 – Crescere Lettori”, 13esima settimana nazionale delle biblioteche.

Dal 23 al 29 settembre, gli utenti possono recarsi in biblioteca per fare una foto con il loro libro preferito. Inoltre, durante l’orario di prestito, i nuovi lettori e i lettori “in erba” possono farsi leggere una storia, dai genitori, dai nonni o dalla bibliotecaria, attingendo dallo scaffale “Nati Per Leggere”.

