Prendono il via oggi a Siris, nell'ambito del progetto di Facilitazione Digitale dei Comuni dell'Unione Parte Montis, gli appuntamenti del corso di formazione "Burocrazia Facile". Tappe in tutti i paesi dell'Unione, un'occasione per affrontare alcuni temi di grande attualità nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Possono partecipare tutte le persone interessate, semplicemente presentandosi all’incontro, anche se non residenti nei Comuni in cui si terranno i corsi. Durante il corso si parlerà di come richiedere e usare SPID e CIE per accedere ai servizi online, utilizzare il portale IO e altri servizi digitali dei Comuni e dello Stato, come pagare in sicurezza con PagoPA, consultare il fascicolo sanitario, i referti e le prenotazioni online e verranno dati alcuni consigli pratici per rendere la burocrazia più semplice e veloce.

Questo pomeriggio appuntamento a Siris, dalle 15 alle 17, nella Biblioteca Comunale. Lunedì 22 il corso fa tappa a Gonnostramatza dalle 16.30 alle 18.30, in Biblioteca; venerdì 26, a Simala (dalle 9.30 alle 11.30, Biblioteca); lunedì 29 sarà la volta di Pompu, dalle 15.30 alle 17.30 (luogo ancora da definire). Ultimo appuntamento mercoledì 1 ottobre, a Masullas, dalle 16 alle 18, nei locali della Biblioteca, in via Roma.

