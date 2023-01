Dal primo gennaio scorso, gli utenti che conferiscono i rifiuti attraverso il servizio di raccolta differenziata all’interno de L’Unione di Comuni dei Fenici hanno a che fare con qualche novità.

Coinvolta quindi tutta la cittadinanza dell’unione, che racchiude paesi e territori di Solarussa, Siamaggiore, Villaurbana, Palmas Arborea e Santa Giusta.

A cambiare sono le modalità di conferimento dei rifiuti del secco e dell’umido. D’ora in poi, questo potrà avvenire solamente all’interno dei nuovi contenitori dotati di microchip che sono stati consegnati dall’azienda nelle scorse settimane. Gli stessi rifiuti, d’ora in avanti, conferiti in altri contenitori senza chip, non saranno più ritirati. Quindi, chi è in possesso del nuovo contenitore, lo potrà usare sin da subito, mentre chi ancora non ha provveduto al ritiro, lo potrà fare presentandosi in uno dei ecocentri munito di una copia dell’ultima bolletta Tari.

L’ecocentro di Santa Giusta sarà disponibile il lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12, quello di Solarussa il martedì dalle 9 alle 12, a Palmas Arborea apertura il mercoledì dalle 14 alle 17, il giovedì pomeriggio a Siamaggiore dalle 14 alle 17 e il venerdì a Villaurbana dalle 9 alle 12.

© Riproduzione riservata