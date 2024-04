Occasione importante per i bambini e i ragazzi del Guilcier in tema di cittadinanza attiva e sensibilizzazione a tematiche quanto mai importanti e attuali. In occasione dell'Earth Day - Giornata della Terra 2024, il Sistema Bibliotecario "Città Territorio" in collaborazione con la Cooperativa "Memoria Storica" ha infatti indetto un concorso videografico rivolto ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni residenti nei Comuni che fanno parte del sistema bibliotecario (Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni) o che frequentano le scuole del Territorio.

I ragazzi avranno tempo sino al prossimo 22 maggio per consegnare i propri lavori. «Il contest video “La terra che vorrei - Video raccontaci il tuo libro per l’Earth Day 2024” – spiegano gli organizzatori - ha come obiettivo la valorizzazione e la selezione di brevi video in stile BookTok, attraverso i quali si promuova la lettura di libri che invitino il lettore a riflettere sulle tematiche per le quali la Giornata Mondiale della Terra è nata. L’evento di chiusura sarà occasione per premiare i video più originali e rappresentativi che parteciperanno al concorso».

La partecipazione è libera e gratuita. I lavori andranno inviati all’indirizzo contestcittaterritorio@gmail.com

