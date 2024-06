All’interno un pezzo della loro vita: c’è chi ha inserito fotografie, chi messaggi sull’esperienza scolastica e comunitaria. A Zerfaliu il 7 giugno scorso è stato un ultimo giorno di scuola inusuale per gli alunni e i docenti della primaria: tutti assieme hanno organizzato una vera e propria cerimonia per la messa a dimora della loro “capsula del tempo”. Un contenitore riempito dai piccoli studenti e appositamente preparato per conservare oggetti o informazioni e destinato a essere ritrovato in un'epoca futura. Il lavoro didattico che ha avuto come filo conduttore la memoria storica ha visto impegnati i bambini nella creazione e raccolta di fonti materiali che contraddistinguono la loro attuale vita.

Durante la cerimonia, alla quale hanno presenziato tutte le famiglie, le autorità locali rappresentate dalla vice sindaca Deborah Crobu, dall'assessora alla cultura e istruzione Angelica Perria e dalla responsabile dei servizi sociali dottoressa Alessia Usai, sono stati gli stessi bambini a fermare “la loro storia attuale” inserendo i materiali all’interno della capsula, a futura memoria. La cerimonia è proseguita nel giardino della chiesa parrocchiale dove, grazie alla disponibilità e alla collaborazione del parroco don Mariano Pili la capsula è stata sotterrata e verrà custodita in attesa di essere riaperta. Le docenti che hanno condotto le attività didattiche, unitamente al dirigente scolastico Giuseppe Scarpa, sono intervenuti per sottolineare sia l’efficacia del percorso didattico, sia l’alto valore educativo e formativo dell’attività.

In Sardegna è la prima capsula del tempo, registrata presso la International Time Capsule Societ, un'organizzazione con sede negli Stati Uniti che promuove lo studio attento delle capsule del tempo, documentando tutti i tipi di capsule in tutto il mondo e consentendo al pubblico di poter accedere alle informazioni. L'associazione custodirà il contenuto della capsula - in formato digitale - e avrà cura di ricordare ai futuri responsabili dell'Istituto Comprensivo, dell'amministrazione Comunale e della parrocchia il luogo (documentato con coordinate GPS) e il tempo per il dissotterramento. A ricordare della capsula saranno anche dei documenti ufficiali consegnati alle autorità durante la cerimonia e una targa nel luogo della messa a dimora.

