Appuntamenti tra letteratura, devozione e folclore a Usellus e nella frazione di Escovedu. Saranno quattro i giorni di festeggiamenti ad animare Escovedu.

Dalla giornata di oggi, infatti, partiranno le celebrazioni in onore di Sant’Antonio, grazie all’impegno di un comitato spontaneo. Un mix di devozione, tradizione, folclore, musica e spettacoli in piazza. Stasera, alle 18.30, la Santa Messa, mentre dalle 22 ci sarà spazio per i balli in piazza, in compagnia del fisarmonicista e organettista Ignazio Mura.

Venerdì, alle 22, la musica dei “Carovana Folk”, e alle 24 Dj set con Ale Zeta.

Sabato il via alle 18, con la processione, seguita dalla messa; per la parte civile, dalle 19 ancora balli con Ignazio Mura, alle 22 esibizione del gruppo “Janas” e alle 24 il Dj Dario Sarais.

Domenica la chiusura: alle 15 spazio karaoke, alle 22 il gruppo “Ballade Ballade Bois” e, infine, alle 24 l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

A Usellus, invece, nuovo appuntamento con la rassegna itinerante “Chistionis”. Sabato, alle 18.30, nello spazio all’aperto della Biblioteca comunale, sarà ospite Luigi de Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli. De Magistris presenterà ai presenti le sue due ultime pubblicazioni “Fuori dal Sistema” e “Voglia di Sinistra”. Dialogherà con l’autore Ignazio Peis, mentre gli interventi saranno affidati a Stefano Giaccone. Nel 2017, De Magistris è stato insignito del Premio “Valarioti-Impastato”. La motivazione è stata quella di «aver combattuto criminalità e corruzione da più di vent'anni da magistrato e politico, per aver rotto il rapporto tra mafia e politica nella gestione politico-amministrativa della città di Napoli e per aver contribuito al riscatto morale di Napoli ed allontanato la camorra rompendo il sistema dei rifiuti e delle ecomafie».

