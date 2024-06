Il nuovo pick-up con modulo antincendio AIB, con serbatoio da 500 litri, sarà indispensabile per la Protezione Civile sezione di Santu Lussurgiu, per garantire il pronto intervento. È stato donato dalla Protezione Civile Regionale per rafforzare il sostegno alle squadre antincendio regionali.

La sezione lussurgese della Protezione, con la sua trentina di iscritti, è ormai da tre anni che si prodiga per la comunità e per il territorio comunale con interventi mirati di pulizia e messa in sicurezza di alcune aree sensibili. È stata fondamentale durante la pandemia, e nell’emergenza incendi del 2021, con diversi interventi operativi per il riassetto idrogeologico e messa in sicurezza del territorio.

Il mese scorso, in collaborazione con una squadra della Provincia, ha ripulito le cunette lungo la strada provinciale 15 tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, e risistemato le pendenze per assicurare il deflusso laterale delle acque piovane, evitando quindi che l’acqua ristagni nel centro della carreggiata. Impegno al servizio della popolazione e per la difesa del suolo: «Lo facciamo per senso civico e per la difesa del bene comune», precisa il presidente Giovanni Pinna.

