Promuovere la cultura della legalità. È questo l’intento che si è prefissa l’Amministrazione di Fordongianus guidata dal sindaco Serafino Pischedda. In questi giorni l’esecutivo ha infatti deciso di destinare il contributo di 4.513 euro ricevuto dal fondo per atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali per la realizzazione di iniziative per la promozione della cultura della legalità ad un laboratorio teatrale per i bambini della primaria

Sul tavolo del sindaco è arrivata la richiesta presentata dall’attrice Marta Proietti Orzella che, in collaborazione con il Teatro Instabile di Paulilatino, ha prospettato un laboratorio teatrale sul tema della legalità.

Nella delibera adottata dall’esecutivo si legge infatti: «La Giunta intende destinare il contributo ricevuto per la realizzazione di iniziative volte alla promozione della cultura della legalità concertando incontri finalizzati al rafforzamento della democrazia locale, nello specifico un ciclo di incontri tematici di educazione alla legalità rivolti agli scolari frequentanti la scuola primaria del comune di Fordongianus».

