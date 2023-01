È spuntato un cartello, l'unico. C'è scritto: "Itinera Romanica". Tracciati romanici, per indicare quella che invece è la più antica strada tracciata dal popolo sardo.

Succede anche questo nell'area archeologica di Mont'e Prama, la collina del Sinis dove è stata effettuata la scoperta dei Giganti, le statue che potrebbero far riscrivere la storia del Mediterraneo.

Mentre vengono spesi milioni di euro (soldi pubblici) per la promozione, il sito archeologico è abbandonato al degrado.

Sarebbe una gigantesca opportunità per il territorio, invece nell'area non c'è alcun segnale di attenzione o valorizzazione. Se non quel cartello.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata