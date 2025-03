Ultimi scampoli di carnevale a Curcuris, Morgongiori e Assolo.

Sabato a Curcuris, è in programma la festa più colorata dell’anno. Organizzata dalla Pro loco, sabato a partire dalle 15.30, nella “Casa Eredi Pilloni”, al via la festa, chiaramente in maschera, con diverse attività dedicate ai più piccoli, come la tradizionale pentolaccia, e zeppole calde per tutti i partecipanti.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’organizzazione avrà un piccolo pensiero dedicato alle donne presenti.

A Morgongiori, invece, sabato mattina, ultimi appuntamenti con “Carnevale in Biblioteca”.

Dalle 10.30 alle 12, nella struttura presente all’interno dei locali del Ceas, giochi interattivi e letture dedicati ai più piccoli.

Sabato, chiusura anche ad Assolo, con la manifestazione organizzata dalla Pro loco, con il contributo del Comune. lI programma prevede, alle 15.30 l'incontro dei carri e dei gruppi mascherati. Dalle 16 il via alla sfilata per le vie del paese. Dalle 19 zeppolata per tutti, pentolaccia per i più piccoli e, in chiusura, alle 20.30, il ballo in maschera.

