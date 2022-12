Neanche concluse le festività natalizie e a Ula Tirso si guarda già al prossimo appuntamento, quello con il carnevale. In questi giorni l’esecutivo ha infatti stabilito di stanziare 10 mila euro del bilancio per dar corso ad una manifestazione particolarmente sentita nel paese del Barigadu: il carnevale delle maschere della tradizione sarda.

In prima linea nell’organizzazione dell’evento che quest’anno sarà proposto il 3 e il 4 marzo l’associazione culturale “S’Urtzu e Sos Bardianos”. E sono stati proprio gli organizzatori a presentare in Comune la richiesta di un contributo per realizzare la tredicesima edizione della rassegna delle maschere tradizionali “Carrasegare Ulesu”.

«Questa Amministrazione collabora con le associazioni del paese per la realizzazione di manifestazioni ed eventi di interesse generale per la comunità e il territorio», chiariscono dalla Giunta. Un programma ricco e vario con la partecipazione di diversi gruppi.

La spesa complessiva si attesta a 20 mila euro e l’Ente pubblico darà il proprio contributo per la riuscita della kermesse stanziando dai propri fondi 10 mila euro. In particolare sette mila euro, pari al 70 per cento dell’importo che verrà concesso, saranno erogati a titolo di acconto mentre i restanti tremila euro saranno a saldo a seguito della presentazione delle fatture.

