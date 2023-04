Nel luglio 2022 ha ucciso il suo compagno di cella spaccandogli la testa con uno sgabello. Giuseppe Pisano, al tempo detenuto nel carcere di Bancali, è stato poi assolto per infermità mentale.

Ed è stato dichiarato incapace di intendere e di volere anche dal Tribunale di Oristano dove l’uomo oggi era a processo per maltrattamenti in famiglia e ubriachezza molesta. Proprio per quei reati Pisano era stato arrestato il 26 luglio ad Austis e trasferito nel carcere a Sassari. Pochi istanti dopo essere stato rinchiuso in cella, aveva aggredito e ucciso il compagno che dormiva nel letto.

Per quel delitto Pisano, assistito dall'avvocato Simone Vargiu, un mese fa è stato assolto dal Tribunale di Sassari perché ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere. Il giudice, ritenuta la pericolosità sociale di Pisano, ha disposto come misura cautelare il ricovero in una struttura sanitaria Rems.

