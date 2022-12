Oltre un chilometro e più di sessanta espositori domenica 18 dicembre a Ghilarza per la dodicesima edizione di “Arte e sapori”. Esposizioni dell’agro-alimentare, dell’artigianato, ma anche tanti eventi per animare la giornata messa in piedi da Pro loco e Comune. E un’anticipazione si avrà già oggi, sabato 17, con le rassegne di canto a chitarra e canto a tenore proposte alla Torre aragonese.

«Quest’anno la manifestazione si è ingrandita grazie alla presenza di tanti gruppi folk e alla collaborazione con l’Unione folclorica sarda. Le aspettative che abbiamo sono le migliori», commentano dal direttivo della Pro loco. Il sindaco Stefanio Licheri aggiunge: «Arte e sapori è una manifestazione avviata anni fa sotto la proposta dell’allora assessore e attuale vice sindaco Raffaele Soru. Quest’anno abbiamo demandato l’organizzazione alla Pro loco perché avevamo difficoltà a gestirla direttamente. Il nostro intento è quello di valorizzare Arte e sapori, un evento importante proprio sotto il periodo natalizio. Visto che non abbiamo potuto sistemare le luminarie, ci sarà un po’ meno di calore, ma contiamo di poterle ripristinare il prossimo anno».

Domani gli stand espositivi apriranno alle 10.30. Dalle 11 e sino alle 13.30, nel tragitto compreso tra piazza parrocchia e piazza Sant’Antioco, sfileranno e si esibiranno i gruppi folk San Pietro di Assemini, San Biagio di Villasor, Tradizioni popolari di Macomer, di Burgos, Nodas di Quartu Sant’Elena, Ortachis di Bolotana. Partecipano inoltre l’associazione culturale Cuncordia a launeddas e il Coro Baratz di Villassunta.

Dalle 15 poi, in piazza parrocchia, si terrà la prima rassegna folk con la partecipazione dei gruppi Su Carruzu di Ghilarza, San Gemiliano di Sestu, Ittiri Cannedu, Tuffudesu di Osilo. A seguire il concerto del gruppo etnico A passu ‘e ballu e del Tenore Murales di Orgosolo. La serata sarà presentata da Giacomo Serreli. In programma anche mostre d’arte, presentazione di libri, laboratori. Sia la mattina che il pomeriggio, in piazza Gramsci, Umberto Soddu proporrà laboratori con l’argilla. A Casa Gramsci sarà possibile visitate la mostra “Il Natale nelle lettere di Gramsci”. Di pomeriggio l’associazione Lughenè proporrà un laboratorio dedicato ai bambini. La via Garibaldi ospiterà una mostra di ceramiche e pitture mentre alle 11, al Sax Cafè, sarà presentato il libro “Il diario di Eleonora” di Monica Tronci Pau.

Laboratori e intrattenimento musicale nelle varie attività del paese. Tanti i punti lungo il percorso dedicati a degustazione e ristorazione. Per l’intera giornata sarà inoltre possibile visitare la Torre aragonese, la chiesa di San Palmerio, Casa Badalotti, la Casa museo Antonio Gramsci, la vallata di Chenale, la chiesa di Sant’Antioco e quella di San Giorgio.

