Sta per entrare nel vivo anche il "Carnevale paulese 2023" organizzato dall'attivissima Consulta giovani di Paulilatino che ha promosso diversi appuntamenti per il divertimento di piccoli e grandi.

Dopo l'anteprima di sabato scorso con “Aspettando il Carnevale”, che ha ottenuto un grande successo nella serata e di balli in maschera presso il salone feste “Su sotziu”, il clou degli appuntamenti inizierà sabato 18 con la sfilata di maschere che percorrerà le strade principali dell'abitato e terminerà in piazza Santa Maria con musica e divertimento per tutti. Prevista la partecipazione di “Sos corrajos” la tipica maschera del paese.

Grande attesa poi per martedì 21 febbraio con il carnevale in piazza. Ci sarà musica, balli sardi e la distribuzione delle zeppole calde, offerte dalla sezione locale dell'Avis in piazza Santa Maria.

Tutti gli appuntamenti carnevaleschi sono stati promossi in collaborazione con la popolazione che ha contribuito massicciamente alla pari di alcune aziende private.

