Il Comune di San Nicolò d’Arcidano non dimentica l’importanza della prevenzione. Prosegue infatti anche per quest'anno la campagna informativa “Col senno di Noi - Insieme per la prevenzione del tumore al seno” ideata e promossa dall’amministrazione in collaborazione con le associazioni Komunque Donne Odv Oristano e Auser di San Nicolò d'Arcidano. L'appuntamento è per mercoledì 8 aprile alle nove nella sala conferenze di viale Repubblica.

«Le donne residenti a San Nicolò d'Arcidano di età compresa tra 18 e 40 anni - fa sapere il primo cittadino Davide Fanari - potranno partecipare gratuitamente alla visita senologica ed ecografia mammaria di prevenzione con medici chirurghi specialisti in Radiologia e Diagnostica per immagini. È obbligatorio prenotare scrivendo a colsennodinoi@gmail.com. I posti sono limitati ed è possibile accettare solo un numero determinato di prenotazioni. Siamo molto sensibili a queste iniziative volte alla prevenzione. Ringrazio l’assessora Viviana Pili per aver curato l’organizzazione dell'iniziativa».

Se le prenotazioni dovessero eccedere i posti disponibili verrete contattate per un eventuale inserimento in prossimi appuntamenti. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione di Sardegna.

