A scuola c’è troppo caldo e nella struttura non c’è l’aria condizionata. Così il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura del complesso di via Lanusei fino a sabato 24 giugno.

È stata la dirigente scolastica, la professoressa Pasqualina Saba Caradonna, a chiedere che venissero presi provvedimenti. La domanda a seguito del verbale del medico scolastico che ha evidenziato come – in quelle condizioni – proseguire con le lezioni fosse una scelta altamente pericolosa per la salute collettiva.

Valutata la situazione, il primo cittadino ha firmato l’ordinanza che – qualora la situazione dovesse cambiare – potrà essere revocata .

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata