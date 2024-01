È stata inaugurata la comunità integrata San Vincenzo, una casa di riposo che potrà accogliere circa 50 ospiti autosufficienti e non. La struttura sorge in quello che era prima l’asilo di proprietà delle suore Vincenziane. Insieme al servizio residenziale saranno garantiti assistenza infermieristica, attività e mensa. I pazienti potranno usufruire di camere singole, doppie e triple, con bagno privato, tutti ambienti adatti per situazioni di disabilità. Presente anche la cappella per l’assistenza religiosa.

La gestione della San Vincenzo è affidata alla società Delpi, esperta del settore e operante in strutture simili a Pozzomaggiore e Bonorva. Soddisfatti per questa nuova opportunità offerta gli amministratori comunali con il testa il sindaco Gianluigi Mastinu. «In un paese e in un territorio come la Planargia – afferma il sindaco - dove alla pari di tanti centri ha numeri sempre più rilevanti la presenza di una popolazione anziana, è importante poter contare su luoghi di accoglienza e assistenza come questi».

Inutile sottolineare come l'apertura della comunità integrata darà la possibilità di creare anche economia per il paese e indubbi benefici di carattere sociale ed economico, considerata anche l’assunzione del numeroso personale occorrente.

