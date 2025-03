Con la realizzazione degli interventi programmati, si chiude un’opera pubblica molto attesa tra i cittadini e posta come importante obiettivo programmatico dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluigi Mastinu. Hanno visto infatti la loro conclusione sia i lavori rientranti nel programma territoriale di sviluppo territoriale "La Sapienza del Villaggio: crescita e sviluppo del Montiferru, Alto campidano e Planargia" - "Parco archeo ambientale del Rio Mannu", promosso in sinergia con i vicini Comuni di Scano di Montiferro e Sennariolo.

«L' intervento – evidenzia il sindaco Mastinu - prevedeva principalmente la messa in sicurezza della Torre di Foghe, con il ripristino della muratura mancante e integrazione di conci in pietra e il successivo consolidamento. È stato anche possibile – aggiunge il sindaco – sistemare la strada di accesso alla Torre e congiungere in questo modo di congiunzione il vicino santuario dedicato a San Marco e molto caro alla popolazione».

Quest’opera rappresenta un ulteriore passo in avanti per il recupero e la riqualificazione di tanti siti storici che sono presenti nel vasto territorio comunale.

© Riproduzione riservata