Lo scopo è quello di dare informazioni e modulistica a tutti gli interessati sul bando di concessione dei contributi pubblicato dal Comune di Tramatza il 15 gennaio.

Tutte le associazioni locali, operanti nel settore culturale, sportivo e del volontariato, e i comitati spontanei che intendono presentare domande di contributo per eventi o manifestazioni programmate per il 2025, sono convocate per un incontro il 29 gennaio alle 19, nella sala del centro sociale.

All’incontro presenzieranno i dipendenti degli uffici comunali responsabili dell'istruttoria delle domande. L'evento è promosso dal Comune.

© Riproduzione riservata