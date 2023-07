Nel centro storico del paese l’odore di bruciato si sente ancora a distanza di ore. E i cittadini che arrivano per curiosare sono tanti.

In via Machiavelli, a Cabras, ieri sera intorno alle 21 si è scatenato l’inferno. Il seminterrato di un’abitazione, poco distante dall’ex asilo comunale e dalla Cantina Contini, è stato invaso dalle fiamme. A chiamare i soccorsi sono stati gli abitanti della via spaventati dal fumo che fuoriusciva dalla casa sapendo anche che all’interno abita un’anziana disabile assieme ai suoi due figli.

Sul posto sono intervenute subito tre squadre dei vigili del fuoco di Oristano. Gli uomini del 115 hanno immediatamente portato in salvo la donna con problemi di mobilità che è stata trasportata all’ospedale San Martino per accertamenti visto che il fumo aveva già raggiunto la sua camera.

La casa (foto Pinna)

Poi hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. I vigili del fuoco hanno lavorato fino all’una di notte. I due figli della donna invece, che inizialmente non volevano uscire dalla casa nonostante il pericolo e creando panico tra i presenti, sono stati accompagnati in caserma per essere sentiti dai carabinieri. I militari della stazione locale stanno cercando di capire l'origine dell'incendio. Ieri sera è stato informato anche il magistrato di turno.

Sul posto è arrivato immediatamente anche il primo cittadino di Cabras Andrea Abis. Del seminterrato dell'abitazione è rimasto poco o nulla. Tutto ciò che si trovava all’interno è stato inghiottito dalle fiamme. I vigili del fuoco dopo ore di lavoro hanno bonificato l'area, messo in sicurezza la casa dichiarandola in agibile.

© Riproduzione riservata