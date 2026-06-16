La prima prova generale dell’estate passa anche dai cestini. Questa mattina sul lungomare di Torregrande sono comparsi i nuovi “mangiacarte”, i contenitori intelligenti scelti dal Comune per affrontare l’aumento dei rifiuti nei mesi di maggiore afflusso e mantenere più ordinata la borgata marina.

I cinque dispositivi auto-compattanti, forniti in comodato d’uso gratuito per dodici mesi dalla società Emz Tecnologie ambientali, sono stati installati nei punti più frequentati del lungomare. Grazie a una tecnologia che comprime i rifiuti fino a dieci volte rispetto al loro volume originario, i cestini possono contenere una quantità molto maggiore di carta e imballaggi leggeri, riducendo il rischio che i rifiuti trabocchino.

L’iniziativa era stata proposta dall’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda e approvata dalla Giunta come risposta a una criticità che accompagna ogni stagione estiva: l’aumento delle presenze e, di conseguenza, della produzione di rifiuti nelle aree pubbliche.

I nuovi contenitori funzionano grazie all’energia solare e sono collegati in 4G. Il sistema permette di controllare da remoto il livello di riempimento e programmare gli interventi di svuotamento solo quando necessari, con vantaggi sia sul piano organizzativo sia su quello economico.

Per il Comune si apre ora una fase di sperimentazione che durerà un anno. Al termine dei dodici mesi saranno valutati i risultati ottenuti e la possibilità di estendere l’utilizzo dei “mangiacarte” anche ad altre zone del territorio comunale.

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