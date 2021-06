Campeggio libero e rifiuti nella borgata marina di Torre Grande.

Molti residenti si sono lamentati dopo il nuovo fine settimana caratterizzato dall’assalto dei camperisti.

La maggior parte rispetta l’ambiente ma ci sono i soliti incivili che lasciano i rifiuti nella pineta e scaricano i liquami sulla sabbia.

Molti automezzi hanno parcheggiato nell’area sosta camper, ma tanti altri hanno occupato gran parte del lungomare nella zona della villa Baldino, sostando anche nella pineta ed a sulle dune verso il pontile. Nella borgata non ci sono contenitori per la raccolta differenziata ed allora si getta tutto nei cestini oppure si abbandona la spazzatura nella pineta. A lamentarsi sono soprattutto i residenti ed i rappresentanti del Comitato locale che in questi mesi quali

“A Torregrande esiste un’area camper ma purtroppo tanti continuano con il campeggio libero - scrive sui social Matteo Spanu, campione di surf di Oristano - qualcuno si è stabilito di fronte al mare e da mesi riversa nella pineta e in mare i rifiuti: usa la pineta come latrina e la fontanella pubblica come doccia e lavastoviglie”.

L’assessore comunale dell’ambiente Gianfranco Licheri ha annunciato che la Giunta sta per predisporre un’ordinanza per regolamentare la sosta nella borgata.

"Ci sono le pecore nere e gli incivili anche da noi - commenta furente Luigi Pambira presidente del Club camperisti sardi – una delle mie mete insieme a tanti altri camperisti è proprio Torregrande. Ad attirare i camperisti liberi sono purtroppo i social. Su Facebook ci sono tanti post che inneggiamo al campeggio libero. Proprio quello che spesso non rispetta le regole e l’ambiente. Ho notato anche io un assalto incontrollato di camper nel fine settimana.

"Se non esiste una raccolta differenziata e gli idonei contenitori bisogna riportare i rifiuti casa. Il Comune dovrebbe regolamentare la sosta, ma rispettando anche i camperisti. I divieti di sosta - conclude Luigi Pambira – devono essere validi per tutti gli autoveicoli, altrimenti si discrimina proprio la nostra categoria che è tutelata dal Comitato nazionale camperisti”.

