Ritorna a Neoneli Wine, Fregula e Cassola, la kermesse enogastronomica autunnale promossa dal Comune con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, il piccolo centro nel Barigadu ospita tre intense giornate di degustazioni, laboratori gastronomici, incontri di approfondimento sull'economia del territorio, e poi musica, fotografia e iniziative per i più piccoli. Momenti immancabili nel variegato programma della manifestazione, la gara di cucina dedicata alla fregula, la caratteristica pasta di semola di grano duro della cucina sarda, che quest'anno vede protagonisti gli studenti di cinque istituti alberghieri sardi, la festa delle cantine e il pranzo a base dei piatti tipici neonelesi.

Un'edizione della rassegna (foto Adriano Mauri)

Si inizia venerdì 13 ottobre alle 9 alla scuola primaria "Maria Lai" con un'iniziativa per le classi quarta e quinta: il pittore, disegnatore e autore di libri per l'infanzia Fausto Gilberti presenta il suo libro illustrato "L'orco che mangiava i bambini". Per lui altro impegno nel pomeriggio: alle 17 incontra insegnanti e bibliotecari a Casa Cultura per parlare dei grandi artisti contemporanei raccontati ai bambini. I due appuntamenti sono a cura dell'associazione culturale Lughené.

Sempre alle 17, ma al Salone Corrale, prende il via il convegno "Nuove opportunità per il Barigadu": in dialogo con il sociologo Nicolò Migheli, intervengono l'antropologa Alessandra Guigoni, curatrice del progetto "Fregula Istuvada, Cassola e Ortau di pecora nella tradizione gastronomica di Neoneli", il consulente tecnico lattiero caseario Bastianino Piredda, curatore del progetto "Le basi della caseificazione artigianale", il presidente di Slow Food Cagliari Raimondo Mandis, esperto di sviluppo locale, la presidente di Slow Food Terre Oristanesi Elisabetta Casu, la docente del Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti 4 di Oristano Alessandra Giarrusso, la guida turistica di Allai Experience Mara Cossu, il titolare dell'Home Restaurant L'Agrifoglio di Ardauli Tonino Cocco, il titolare dell'Azienda Veghu di Bidonì Marcello Contu, la titolare del Bar Istentu di Neoneli Irene Magari, Alberto Flore, titolare dell'Agriturismo da Lino di Samugheo, e Stefano Vinci, titolare della società agricola Ilighes di Sorradile.

Un'edizione passata (foto Adriano Mauri)

Sempre al Salone Corrale, per tutti i giorni della manifestazione, sarà visitabile la mostra "Cin cin cannonau. Un brindisi lungo 3000 anni". La giornata di venerdì si chiude in serata in piazza Italia con una "gara a mutos": protagonisti i poeti estemporanei Costantino Casula di Ortueri, Giovanni Mura di Tonara e Mario Macis di Meana Sardo, accompagnati da Matteo Casula all'organetto. La gara, con inizio alle 22, è introdotta dall'etnomusicologo Marco Lutzu, docente all'Università di Cagliari.

