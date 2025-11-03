Sull’ipotesi di istituzione del “Polo scolastico unico in Planargia”, arriva la puntualizzazione del sindaco di Tinnura, Piero Fadda, che spiega le ragioni dell’astensione del Comune durante l’assemblea dei sindaci. «Si tratta certamente di un progetto di grande rilevanza – afferma – ma allo stesso tempo pone interrogativi importanti sul piano della distribuzione dei servizi, della mobilità e del rapporto con i territori della Planargia e del Montiferru occidentale, serviti da diversi plessi scolastici».

Il primo cittadino sottolinea la necessità di affrontare il tema con equilibrio e trasparenza, evitando decisioni affrettate o condizionate da pregiudizi. «L’obiettivo mio e dell’amministrazione comunale che rappresento – aggiunge – è valutare con attenzione tutti gli aspetti: tecnici, economici, sociali e soprattutto educativi, prima di esprimerci favorevolmente o meno».

Un approccio prudente, che mira a tutelare le esigenze del territorio e garantire una scelta consapevole e condivisa.

