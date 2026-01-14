Un camion per il trasporto di una piattaforma sospesa si è ribaltato sulla 131 all’altezza dello svincolo per Terralba. Il mezzo pesante blocca interamente la carreggiata che al momento è stata chiusa dagli agenti della polizia stradale di Laconi.

Per cause da chiarire, il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato; l’uomo è uscito da solo dall’abitacolo e ha chiamato i soccorsi.

La stradale sul posto del'incidente

Sul posto la Stradale, i vigili del fuoco di Oristano e gli operai dell’Anas. La strada è stata chiusa per consentire la rimozione del mezzo in sicurezza. Il traffico è deviato nelle strade laterali ma si sono formate lunghe file.

