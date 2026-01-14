Cambiano le regole per i prelievi ematici al poliambulatorio di Terralba, considerato che da lunedì 19 gennaio gli utenti non dovranno più prenotare la prestazione. L’accesso diventa infatti libero, con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa. I cittadini potranno presentarsi direttamente nella struttura di via Rio Mogoro, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 7.50 e le 9.30.

Il nuovo sistema prevede un massimo di venti prelievi al giorno. Ogni mattina saranno distribuiti venti numeri progressivi fino a esaurimento, e comunque non oltre le 9.15. Una modalità che punta a garantire ordine e rapidità, evitando lunghe code e sovraffollamenti.

Restano sempre garantite, senza alcun limite numerico, le urgenze, la consegna dei campioni biologici (feci e urine) e l’esecuzione dei tamponi, che non rientrano nel conteggio dei venti posti giornalieri e per i quali non sarà comunque necessaria la prenotazione.

L’azienda sanitaria ricorda inoltre che per effettuare il prelievo è indispensabile presentarsi con impegnativa del medico e in stato di digiuno, come previsto dalle procedure standard.

