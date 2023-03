Tre interventi per tre scuole di Terralba: si stanno per concludere i lavori di sostituzione dell’illuminazione della scuola elementare di via Roma, mentre proseguono gli interventi di efficientamento energetico nella scuola dell’infanzia di via Roma e Milano.

E tra qualche mese verrà installato un ascensore nella scuola elementare di via Eleonora.

«L’intervento che stiamo per concludere nella scuola primaria di via Roma ha riguardato la sostituzione di tutte le lampade presenti nelle aule, nel corridoio e in alcuni ambienti utilizzati dal corpo scolastico. L’impresa incaricata sta ultimando l’installazione di nuove lampade al led di ultima generazione a basso consumo energetico. Con la scuola e con l’impresa abbiamo lavorato in sinergia senza creare disagi alle attività scolastiche», descrive il vicesindaco Andrea Grussu.

I lavori sono stati finanziati con fondi ministeriali. «È uno dei tanti interventi che abbiamo fatto e che continuiamo a fare nelle nostre scuole, a prova che per l’amministrazione comunale è importante far studiare i ragazzi in ambienti sicuri, confortevoli e all’avanguardia», commenta Grussu.

