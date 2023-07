Sarà un consiglio comunale ricco di risposte su diversi lavori pubblici in corso. A Terralba nuova assemblea pubblica. Appuntamento nella sala consiliare del palazzo municipale di via Guido Baccelli per mercoledì alle 18,30.

Otto punti all’ordine del giorno tra cui la discussione di tre interpellanze presentate a giugno scorso dal Gruppo dei consiglieri di minoranza “Insieme per Terralba”. Si parlerà dei lavori dei marciapiedi di via Santa Suia, delle zone umide di San Giovanni e Marceddì ma anche della riqualificazione del primo tratto di via Roma.

Ci sarà poi l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, la ratifica di variazione al bilancio adottata il 20 giugno scorso, l’approvazione di un aggiornamento del Programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2023/2025, l’affidamento della riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali all’Agenzia delle Entrate e infine la designazione dei rappresentanti consiliari nel Consiglio della Pro loco locale.

