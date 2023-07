Nel documento ufficiale inviato all’ufficio protocollo e indirizzato al sindaco di Terralba Sandro Pili scrive che «la decisione stata sofferta ma necessaria, considerato che in 13 mesi di mandato elettorale la collaborazione proficua e collaudata, spesa nel periodo della precedente amministrazione 2017-2022, è venuta progressivamente a mancare».

Sentita telefonicamente invece va al sodo: «Inutile fare tanti giri di parole: non mi rispecchio più nel gruppo che rispetto a prima è cambiato. C’è tanto da fare, c’è un paese al buio, ci sono le attività produttive in affanno, ci sono tanti anziani senza medico e tanti altri problemi. Insomma, mancano figure importanti che prima facevano tanto. Serve un occhio di riguardo verso situazione specifiche. Anche se so che amministrare non è semplice».

La consigliera di maggioranza Loredana Sanna, assessora comunale ai Servizi Sociali nel mandato precedente, prende le distanze dal gruppo dell’attuale primo cittadino di Terralba Sandro Pili.

Rimarrà in maggioranza ma in maniera autonoma. «Il mio sarà un apporto costruttivo all’interno del Consiglio comunale - dice - in libertà di pensiero, senza nessuna pretesa combattiva o di polemica sterile e inefficiente. Nella convinzione di fare la cosa più giusta nei confronti di chi mi ha sostenuta con il voto e verso la comunità tutta, continuerò ad impegnarmi nel dare voce a tutti coloro che vorranno trovare in me un riferimento all’interno dell’amministrazione comunale».

Sanna, che sottolinea di stimare il sindaco Sandro Pili e tante altre figure all’interno della Giunta comunale, è la seconda consigliera che dall’inizio del mandato abbandona il gruppo di Pili. Era stato Simone Puddu, anche lui assessore nel mandato precedente con la delega alla pesca, ad abbandonare il Consiglio comunale.

