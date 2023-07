“Lo stato di salute della sanità in Sardegna con focus nel Terralbese”. È questo il titolo dell’incontro organizzato a Terralba dal centrosinistra sardo con l’obiettivo di fare il punto sulle politiche sociali e sanitarie dell’attuale Giunta regionale e sui progetti futuri per garantire il diritto alla salute. L’appuntamento è per lunedì 3 luglio alle 18,30 nel teatro comunale della cittadina. Coordina l'iniziativa Roberto Marongiu, rappresentante del Pd terralbese.

Durante la serata interverranno i rappresentanti di diversi partiti. Per il Comune di Terralba prenderà la parola Gabriele Espis, consigliere comunale di “Insieme per Terralba”, attualmente seduto nei banchi della minoranza. Poi i consiglieri regionali Gianfranco Ganau del Pd, Francesco Agus (Progressisti), Eugenio Lai (Alleanza Europa Verde – Sinistra – Possibile) e infine Alessandro Solinas del Movimento 5 Stelle. Dopo i vari interventi ci sarà un dibattito. La chiusura dell’incontro è affidata al deputato del Pd Silvio Lai.

Gli organizzatori invitano tutti i cittadini a partecipare all'evento. Comprese le associazioni del Terralbese. Pochi giorni fa, all’ospedale San Martino di Oristano, ha fatto tappa invece il “viaggio” lungo tutta l’Isola del Partito Democratico sempre per affrontare i problemi legati alla sanità.

