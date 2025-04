l numero dei pazienti che affrontano i così detti "viaggi della speranza" è in continua crescita. Per fornire risposte il più possibile esaustive con l'intento di sciogliere inevitabili dubbi ed incertezze, si è tenuto ieri un convegno- dibattito molto partecipato. D’altronde il tema era di grande richiamo “L'esodo invisibile": quando la salute costringe a partire”, per discutere sulla legge regionale 26 che regola i ricoveri in Italia e all'estero.

Erano presenti, fra gli altri, Franco Monagheddu delll' associazione che opera per promuovere il riconoscimento del diritto alla salute quale diritto fondamentale umanitario di ogni individuo.

Patrocinata dal Comune di Terralba , l’iniziativa è stata introdotta da Alessandro Rosas del coordinamento comitati salute sardi.

