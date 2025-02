In un territorio comunale del tutto pianeggiante e allo scopo di incentivare l'uso della bicicletta anche dal punto di vista della mobilità urbana, l'amministrazione comunale continua negli interventi per la realizzazione delle piste ciclabili.

Dopo quella che conduce verso gli impianti sportivi del complesso sportivo “Remigio Corda”, ora è la volta di un altro intervento, da poco messo in cantiere, di una pista ciclabile della lunghezza di 700 metri che sorgerà nel tratto iniziale della strada ex consortile in località “Sa Ussa”.

L’opera consentirà di implementare il percorso già esistente che unisce il centro abitato con la frazione di Tanca Marchesa. Per questa opera, il Consiglio comunale aveva approvato qualche tempo fa le variazioni al documento unitario di programmazione e il bilancio per l'utilizzo di 170 mila euro, risorse destinate ad interventi di riassetto di aree e arredi urbani.

Oltre a queste opere, in Municipio stanno lavorando anche per fare in modo che in tempi rapidi si possa completare la pista ciclabile che conduce al vicino abitato di Marrubiu e per la quale esiste una forte richiesta da parte dei cittadini che abitualmente la utilizzano.

© Riproduzione riservata