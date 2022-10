Pochi barracelli e tante esigenze. Ecco perché il Comune di Terralba - sindaco Sandro Pili - vuole far crescere la compagnia barracellare guidata dal capitano Andrea Visintin.

Attualmente i barracelli in servizio sono 15, ma per tutti i bisogni e la morfologia del territorio ne servono almeno 10 in più. Per un totale quindi di almeno 25.

Con una delibera la Giunta comunale ha autorizzato l’avvio del procedimento di selezione di nuovi componenti al fine di potenziarne l’organico e rendere la struttura organizzativa più efficiente e funzionale. “Purtroppo per varie ragioni alcuni barracelli che operavano in maniera volontaria si sono dimessi - spiega il vice sindaco del Comune di Terralba Andrea Grussu - chi per motivi di famiglia chi per motivi lavorativi. Ecco perché abbiamo deciso di avviare una nuova selezione. I barracelli sono indispensabili e utili in tante occasioni”. Una volta ricevute le candidature il Comune comunicherà la lista, come previsto per legge, in prefettura. Poi ci sarà la verifica dei requisiti richiesti tra cui la maggiore età e il non aver subito condanne a pene detentive.

