Buone notizie per le famiglie di Terralba. I piccoli pazienti del Terralbese non sono più senza medico. Nella cittadina da pochi giorni ha preso servizio un nuovo pediatra, la dottoressa Francesca Corrias, che sarà a disposizione di tutto il territorio. Visita i piccoli pazienti nell’ambulatorio di viale Sardegna al civico 72, il lunedì e il martedì dalle 9,30 alle 12,30,

il mercoledì dalle 15 alle 18, il giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 19 e il

il venerdì dalle 10 alle 13. Il numero di telefono della dottoressa Corrias è 3515165572.

«La dottoressa Corrias ha già acquisito tutti i pazienti rimasti privi di pediatra di libera scelta dopo il pensionamento della collega, la dottoressa Carmina Serra - ha sottolineato il direttore socio-sanitario della Asl 5 di Oristano, il dottor Alessandro Baccoli - una notizia importante per tutto il territorio e per garantire la continuità di un servizio di primaria importanza per le famiglie».

Dal Terralbese ci sono anche altre novità. La direzione generale della Asl 5 e l’ufficio di integrazione ospedale-territorio comunicano infatti che il turno dell’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Marrubiu, in via Deledda 7, previsto per martedì 13 febbraio è stato posticipato a mercoledì 14 febbraio dalle 8,30 alle 13,30. Il servizio è riservato ai pazienti senza medico di base di Marrubiu, Terralba e San Nicolò d’Arcidano.

