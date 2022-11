A Terralba il Comune guidato dal sindaco Sandro Pili pensa già al Natale e a tutte le diverse iniziative che come ogni anno metterà in piedi in occasione delle feste a partire dal giorno dell’Immacolata.

Pochi giorni fa, infatti, è partita la macchina organizzativa per il tradizionale mercatino di Natale giunto all’ottava edizione. L’evento, che ogni anno attira tantissime persone anche dai paesi limitrofi, si terrà nel cuore della cittadina a dicembre, esattamente nei giorni 8, 10, 11, 17, 18 e 23. Come sempre il Comune invita a partecipare gli operatori economici e associazioni.

"Gli interessati - annuncia l'assessora comunale alle Attività produttive Rosella Orrù - devono presentare una richiesta al protocollo del Comune utilizzando i moduli specifici entro le 12 di lunedì 28 novembre".

Per gli operatori economici sarà riservato un numero minimo di 15 postazioni, di cui nove per alimentari e sei per non alimentari. Per le associazioni di volontariato invece ci sono a disposizione 5 postazioni. Le zone saranno assegnate sulla base di diversi criteri come ad esempio la copertura di tutte le giornate della manifestazione.

