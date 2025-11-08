Su iniziativa dell’ amministrazione comunale di Terralba, prende il via domenica 9 novembre il progetto “Dal Terralbese al Linas: dai Nuragici, Fenici, Romani e Aragonesi al borgo dei pescatori e al turismo esperienziale”, pensato per valorizzare il patrimonio storico e ambientale del territorio.

Il primo appuntamento prevede un’escursione storico-naturalistica con itinerario pianeggiante e accessibile, guidata da esperti guide ambientali escursionistiche locali. I partecipanti avranno l’occasione di esplorare la peschiera, la laguna e la suggestiva Torre Vecchia, luoghi simbolo della storia e della tradizione terralbese.

L’escursione si svolgerà dalle ore 9.30 alle 13, con partenza dalla Chiesetta della Nostra Signora di Bonaria. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione al numero 338 459 2082.

Un’occasione per vivere il territorio con occhi nuovi, tra paesaggi, archeologia e racconti di comunità.

