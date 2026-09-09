Le comunità di Ghilarza e Abbasanta celebrano una nuova centenaria: Maria Rafaela Pinna, che ha spento 100 candeline circondata dall'affetto dei figli Libera, Tonina ed Egisto Sanna, e dei nipoti Simone, Veronica e Alessia. Originaria di Ghilarza, Maria Rafaela vive oggi con la figlia Libera nel vicino centro. La festeggiata ha dedicato tutta la sua vita ai figli ea al padre Giovanni Andrea Sanna, scomparso nel 2001.

Per celebrare il traguardo, le sindache dei due paesi Eugenia Usai e Patrizia Carta hanno fatto visita alla centenaria, consegnandole una targa commemorativa. «La signora Maria Rafaela è un esempio prezioso per le nostre comunità - affermano - e le amministrazioni comunali le porgono i più sentiti auguri per questo importante traguardo, espressione di una vita lunga, ricca di esperienze, valori e affetti». Una giornata di festa che ha unito due paesi per celebrare una donna e madre che, con la sua storia rappresenta un pezzo autentico della memoria collettiva del Guicier.

© Riproduzione riservata