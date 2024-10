Voto unanime del Consiglio comunale per l’approvazione dell’accordo ai fini dell’utilizzo dell’albo dei soggetti accreditati per fornire il servizio di assistenza domiciliare nei Comuni del distretto di Ales – Terralba. Argomento esposto dal sindaco Sandro Pili, il quale ha spiegato l’importante novità, considerato che la delibera all’attenzione dell’assemblea civica consentirà ai cittadini di utilizzare risorse proprie per il servizio e scegliere direttamente la società accreditata.

Il consigliere Alessandro Murtas del gruppo di minoranza “Insieme per Terralba”, oltre che alcune delucidazioni sull’albo fornitori, ha chiesto di comprendere «come funzionerà questa nuova dinamica e se il Comune di Terralba procederà, o meno, con un nuovo appalto».

«Concretamente, ha risposto il sindaco Pili, «il Comune non procederà più con l’appalto e questo produrrà una evidente riduzione di lavoro. Proseguirà però l’ufficio di front office delle assistenti sociali nei confronti delle pratiche degli utenti. In questo modo l’ente potrà beneficiare di interventi finanziari del Plus e ridurre la pressione finanziaria sul bilancio comunale con il servizio che per gli utenti rimane immutato. Sull’albo fornitori nulla muta visto che lo stesso risulta composto dalle imprese, cooperative del territorio e il cittadino potrà scegliere liberamente.

