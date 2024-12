L'amministrazione comunale di Terralba ha deciso un intervento straordinario per la sterilizzazione di gatti e cani con la concessione di un contributo. Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate entro il 31 dicembre e per questo intervento la Giunta ha stanziato 10mila euro.

"La sterilizzazione - spiega Maura Mura assessora all'Ambiente e benessere animale- è finalizzata in particolare alle femmine non iscritte all'anagrafe o anche di proprietà e tra questi sono compresi anche gli animali che vivono in luoghi non confinati in assenza di uno stretto controllo padronale ovvero quelli abbandonati.

“I costi – aggiunge l' assessora - sono da anticiparsi a cura dei proprietari o dalle associazioni di volontariato e saranno interamente rimborsati dall'ente ad intervento eseguito e a comprova la prestazione, al fine di consentire un rapido espletamento della selezione" .

Per l’ammissione delle domande di contributo si procederà attraverso una procedura di selezione delle domande a sportello, nonché con la verifica dei requisiti e condizioni di ammissibilità, ordine cronologico di presentazione delle stesse fino alle esaurimento delle risorse disponibili. il contributo è riconosciuto a prescindere dall'Isee ed è a copertura integrale delle spese.

