È stato convocato anche il Consiglio comunale di Terralba il prossimo 2 ottobre a Cagliari, per supportare la presentazione, da parte dei comitati, delle 120 mila firme da presentare al Consiglio regionale e raccolte per sostenere la proposta di legge Pratobello 2024.

Il sindaco Sandro Pili ha infatti riunito nel capoluogo l’assemblea civica alle 9 con un solo punto all’ordine del giorno: “Deposito proposta di legge Pratobello 24, presso la segreteria del Consiglio regionale”. Le problematiche riguardanti le energie rinnovabili, sono state peraltro al centro della seduta del Consiglio comunale di qualche giorno fa. Tematiche dibattute in precedenza dalle commissioni consiliari congiunte e dai rappresentanti delle categorie produttive.

Dal Consiglio del secondo centro più popoloso della provincia di Oristano è arrivata una decisione unitaria. «Tutto il territorio comunale – afferma il sindaco Sandro Pili- è stato dichiarato non idoneo al fine dell’ l'installazione di impianti di energia eolica, fotovoltaica e agrivoltaica. Le uniche concessioni che potrebbero essere prese in considerazione – aggiunge il primo cittadino- sono riferite a interventi di piccola entità come palette eoliche, impianti fotovoltaici e agrivoltatici al servizio delle aziende ed al fine della propria attività».

L’assemblea civica ha approvato gli atti di indirizzo di delibera della Giunta comunale dove sono contenute le schede tecniche da inviare in Regione con le decisioni prese. Ed ancora in tema di energie rinnovabili, approvata ancora all’unanimità e la discussione di una mozione di protesta e sensibilizzazione in merito all'infrastruttura elettrica Tyrrhenian link presentata dai consiglieri di "Insieme per Terralba" Alessandro Murtas, Maria Cristina Manca, Gabriele Espis, Sebastiana Floris, del gruppo “Loredana per Terralba” Loredana Sanna, Fabrizio Marcias e da Luca Marongiu autonomo dai gruppi.

