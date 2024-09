Prevenzione degli allagamenti e pulizia delle caditoie stradali. Problematica affrontata lunedì dal Consiglio con una interpellanza dei consiglieri Murtas, Manca, Espis, Floris, Sanna, Marcias, Marongiu. Nel documento si chiedeva di “informare il Consiglio sulle misure intraprese per la prevenzione degli allagamenti nel centro urbano e sull’esecuzione della pulizia delle caditoie. Considerato l’approssimarsi dell’autunno e delle prime piogge – aggiungevano - si chiede di conoscere quali siano le misure poste in essere dall’amministrazione comunale per la prevenzione dei fenomeni di allagamento, che nelle precedenti annualità hanno interessano alcune zone del centro abitato. Si chiede inoltre di conoscere lo stato di funzionamento del sistema drenante e fognario cittadino e se sussistano delle criticità che possano impattare il deflusso delle acque meteoriche”.

Il sindaco Sandro Pili e l’assessore Andrea Grussu, hanno risposto ricordando come negli ultimi si è provveduto a degli interventi di carattere strutturale per il drenaggio delle acque meteoriche, con lo sdoppiamento di una condotta e il potenziamento delle tubature. Ai primi di ottobre verranno aperte le buste per una gara d’appalto di un milione 200 mila euro per la realizzazione di un nuovo collettore.

E’ stato specificato inoltre che da due settimane con mezzi e l’autospurgo comunale è iniziata la pulizia delle caditoie.

