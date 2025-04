Non è ancora una soluzione definitiva per tutti i cittadini del terralbese privi del medico di famiglia, ma rappresenta senza dubbio un primo passo positivo.

Da lunedì 5 maggio, i pazienti dell’ambito 3.1, che comprende i comuni di Terralba, Arborea, Uras, Marrubiu e San Nicolò d’Arcidano, potranno scegliere come medico di base la dottoressa Magnolia Murgia. Le sarà infatti “aperto” il massimale, consentendole di accogliere fino a 1500 pazienti.

La scelta potrà essere effettuata presso l’ufficio “Scelta e Revoca” del poliambulatorio di Terralba, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, presentandosi con fotocopia del documento d’identità e tessera sanitaria. In caso di delega, occorreranno anche i documenti del delegante.

È disponibile anche la procedura online, tramite il portale regionale. La situazione resta critica per quanti ancora non dispongono della assistenza sanitaria ma l’arrivo di un medico massimalista rappresenta un segnale per le esigenze del territorio.

