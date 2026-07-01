È fissato per giovedì 2 luglio l’appuntamento a Terralba con Circondando, il festival internazionale itinerante della Compagnia Teatro Circo Maccus, ideato e diretto da Virginia Viviano. «Il circo è un ponte gettato tra il sogno e la realtà, un rito collettivo che trasforma la piazza in un luogo di meraviglia- afferma Viviano, sintetizzando l’essenza di una rassegna che negli anni ha saputo crescere e conquistare pubblico in tutta la Sardegna». Alle 19, in Piazza Cattedrale, irromperà l’energia dell’Orchestra Mütante Mysticanza di Viterbo, ensemble itinerante nato dall’idea di Fabio Porroni: una miscela travolgente di Jazz Manouche, ritmi balcanici, melodie mediorientali e tradizioni mediterranee che accompagna il festival come una vera colonna sonora nomade.

A seguire, alle 22, spazio alla nuova produzione del Teatro Circo Maccus, “Kairos – Il viaggio dell’Anima”, con la regia di Viviano. Lo spettacolo intreccia teatro fisico e acrobatica aerea per raccontare l’archetipo come forza invisibile che attraversa corpo e tempo. In scena Valentina Quargentan, Marina Lucia Nepote, Virginia Matta, Vinicius Ibanez e Violeta Ibanez; costumi e assistenza alla regia Chiara Carta, maschere Cristina Coltelli, direzione tecnica Gianni Sanna. Il festival prosegue venerdì 3 luglio, sempre in Piazza Cattedrale. Alle 19 torna il concerto dell’Orchestra Mütante Mysticanza, mentre alle 20 sarà protagonista “Espera”, spettacolo della pluripremiata compagnia catalana Circo Eia, fondata nel 2009 da Celso Pereira, Francesca Lissia, Fabrizio Giannini e Armando Rabanera. Vincitrice del Premio MAX e del Premio della Critica di Catalogna, la compagnia porta in scena un lavoro che unisce virtuosismo acrobatico, relazione umana e coinvolgimento diretto del pubblico, trasformando la tecnica circense in un’esperienza emotiva condivisa.

Giunto alla 4ª edizione, Circondando cresce grazie al sostegno di Fondazione di Sardegna, Regione , Ministero della Cultura, Comune di Cagliari e Comune di Quartu Sant’Elena. A Terralba il festival è ospite dell’Asd Sahara Arti Etniche e Circensi, con il patrocinio del Comune.

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