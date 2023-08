Un avanzo di amministrazione di circa 600 mila euro nelle casse del Comune di Terralba, fondi programmati nella scorsa seduta del consiglio comunale che verranno utilizzati per completare o migliorare le opere pubbliche in corso d’opera. «Sono risorse che verranno impegnate entro la fine dell’anno, alcuni interventi verranno realizzati nell’immediato, altri verranno iniziati entro il 2023», afferma il vicesindaco di Terralba e assessore ai Lavori pubblici, Andrea Grussu.

«Tra gli obiettivi, c’è quello di proseguire un’attività che l’amministrazione sta portando avanti già da quest’anno: la bitumatura delle strade. Per questi lavori, verranno stanziati 150 mila euro», fa sapere Grussu. Si continuerà anche con le opere di messa in sicurezza delle strade: «50mila euro serviranno per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati per ridurre la velocità all’interno del centro urbano – prosegue Grussu – altri 50 mila euro per la segnaletica verticale e orizzontale».

Un altro problema che l’amministrazione punterà a risolvere è la scarsità di parcheggi nella centralissima via Porcella, dove ogni giorno si concentrano automobilisti di Terralba e dei centri vicini, per la presenza di esercizi commerciali, tra cui una farmacia: «150 mila euro di avanzo saranno destinati a realizzare nuovi posteggi in un’area privata che verrà espropriata. È un intervento che cittadini ed esercenti attendevano da tempo», annuncia Grussu.

Altri 60 mila euro saranno assegnati per due nuovi interventi a Tanca Marchesa: 30 mila euro per l’esproprio del breve tratto di strada privata di via Calabria per la realizzazione di un nuovo accesso fruibile da tutti, mentre la restante metà servirà per migliorare l’impianto sportivo. «Sono stati inseriti 30 mila euro per il completamento della rotonda di via Manca e 50 mila euro per l’acquisto di nuovo arredo urbano», conclude Grussu.

