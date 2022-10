Inutile fare tanti giri di parole: i tombini erano otturati. Ecco perché le recenti bombe d’acqua forse hanno causato importanti allagamenti anche in zone dove non si erano mai verificati problemi.

È l’esito delle video ispezioni e di diversi sopralluoghi mirati che l’amministrazione comunale di Terralba, in collaborazione con Abbanoa, ha realizzato per capire perché a fine settembre scorso molte vie si sono trasformate in fiumi. L’obiettivo dello studio era capire come mai tanti scantinati, case e attività commerciali della cittadina si sono allagate.

“Non c’è stata nessuna rottura delle tubature - ha spiegato il primo cittadino di Terralba Sandro Pili - Abbiamo però notato che molti tombini erano ostruiti a causa della presenza di materiale che si è incanalato sicuramente durante i tanti lavori che sono stati eseguiti l’estate scorsa nelle strade. Nonostante la pulizia continua all’interno dei tombini, non sempre si riesce ad eliminare tutto e a evitare che qualcosa vada a finire all'interno”.

Per capire però se effettivamente il problema è stato risolto bisogna attendere il prossimo temporale: “Non mi sento di dire che tutto andrà bene - conclude Pili - Per capire bisogna attendere l’acqua. Una cosa però è certa: gli allagamenti che abbiamo avuto recentemente a Terralba non sono da paragonare al ciclone Cleopatra che anni fa ha devastato il paese. Stiamo parlando di problemi differenti”.

