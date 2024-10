Tutto pronto a Terralba per la manifestazione sportiva “ Westrail” legata al mondo della bici, ma anche alla natura ed all'ambiente. Da sabato 12 ottobre e sino a lunedì 14 è assicurata la partecipazione di oltre 200 appassionati provenienti da tutta la Sardegna e divisi nelle diverse percorrenze e percorsi, a seconda delle specialità ciclistiche prescelte come mountain bike, travel, road e bike.

La partenza è prevista da piazza Caduti passando per la Costa Verde e arrivando sino al Sulcis per poi far rientro a Terralba. L'organizzazione dell'evento è affidata all’esperto Alessandro Uccheddu che l’ha curata nei minimi particolari. Per la sua grande valenza, l’iniziativa è patrocinata anche dall'amministrazione comunale.

“Abbiamo collaborato e condiviso con piacere per lo svolgimento di questa bella iniziativa - afferma il vicesindaco e assessore allo sport Andrea Grussu- in quanto crediamo giusto dare uguale importanza ad attività sportive interessanti come questa, che ben si integra con altre più conosciute e praticate, riguardanti gli sport tradizionali.

In questo caso abbiamo apprezzato molto il fatto che si toccano territori diversi in un bel percorso naturalistico”.

