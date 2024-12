Con la castagnata in programma alle 18 nel giardino di via Nazionale a cura del comitato quartiere asilo nido, si apre ufficialmente domani, sabato 7 dicembre, la decima edizione di “Le vie del Natale”, il variegato programma di appuntamenti che andrà avanti sino alla vigilia di Capodanno.

Gli eventi sono promossi dall'amministrazione comunale con la collaborazione della Pro loco, le Parrocchie di San Pietro e San Ciriaco, le associazioni cittadine.

Ricchissima la giornata di domenica 8 dicembre con l'accensione del grande albero in Piazza Cattedrale alle 18, accompagnata dalla banda musicale "G. Verdi" di Terralba e i canti del coro giovanile "Da Palestrina" di Cabras che alle 18.45 terrà un concerto nella Chiesa San Pietro.

Dalla mattina alle 10 apertura dei mercatini natalizi, ormai diventati il simbolo delle feste terralbesi, che permetteranno a tanti artigiani locali, hobbisti ed associazioni di esporre i loro prodotti e creazioni, con tante idee per i regali natalizi.

Sino alle 14 invece in Piazza Libertà si svolgerà la seconda edizione di “Bimbi in Sella” in collaborazione con studio pedagogico e il progetto "Emozioni sotto il Casco".

Ci sarà anche l’apertura della casa di babbo natale con la consegna della letterina. Alle 19.30 chiusura al teatro comunale con la Cooperativa Maschera che porterà in scena lo spettacolo “Chiedilo alla badante”.

