Ieri sera c’è stata solo la lettura, durante il prossimo Consiglio comunale arriveranno invece anche risposte. Così hanno deciso gli amministratori riguardo le tre interpellanze presentate a giugno scorso dal Gruppo dei consiglieri di minoranza “Insieme per Terralba”. Si parlerà quindi, tra circa due settimane, dei lavori dei marciapiedi di via Santa Suia, delle zone umide di San Giovanni e Marceddì ma anche della riqualificazione del primo tratto di via Roma.

Intanto però l’assessore ai lavori pubblici Andrea Grussu anticipa qualcosa: «Per quanto riguarda i ritardi sull’intervento in corso in via Santa Suia posso affermare che non si tratta di un volere politico ma dell’impresa che sta operando. E le motivazioni sono diverse. Spiegherò durante la prossima assemblea quali sono state le difficoltà».

Sui lavori invece in via Roma, terminati da tempo, la minoranza chiedeva informazioni sulla mancata installazione degli arredi e sulla mancanza della zona pedonale: «L’ufficio sta provvedendo a fare gli acquisti degli arredi - va avanti ancora l’assessore Grussu - L’area pedonale ci sarà, come non mancheranno nemmeno i parcheggi».

