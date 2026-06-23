Insediato il Consiglio comunale di Suni, dove la competizione è stata accesa per la presentazione di due liste, guidate dagli stessi candidati alla carica di sindaco di 5 anni fa. Il rieletto sindaco Massimo Falchi ha comunicato la composizione della Giunta.

Vicesindaco è Antonio Falchi con deleghe a Servizi Sociali e Personale, mentre Emanuele Ruggiu si occuperà di Lavori Pubblici e Decoro urbano, Isabella Falchi di Istruzione, Cultura e Spettacolo.

Il primo cittadino mantiene le deleghe al Bilancio e Protezione Civile. Deleghe anche ai consiglieri della maggioranza “Noi per Suni”. Agricoltura per Michele Pischedda, Politiche Giovanili a Marina Piras, Sanità e Feste a Beatrice Mura, Sport a Massimo Sias.

Il sindaco Falchi ha anche annunciato che assessori e consiglieri lavoreranno con il supporto degli altri candidati i non eletti. Completano la civica assemblea i Consiglieri del gruppo di minoranza “ Per Suni” Pier Tonio Pinna, Martina Gaia, Lavinia Logias.

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