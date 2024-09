L’ufficio postale resterà chiuso per circa due settimane al fine di una sua riqualificazione e inserimento nel progetto “Polis”.

Sarà completamente rinnovato con una riorganizzazione degli spazi, nuovi arredi più moderni e funzionali, miglioramento del comfort ambientale. Alla riapertura saranno disponibili a sportello nuovi servizi. Per tutta la durata dei lavori sarà garantito uno sportello dedicato nella sede di Tresnuraghes.

Dopo gli interventi effettuati a Flussio e quelli in corso a Magomadas, Poste Italiane comunica che a Suni i lavori comprendono la completa ristrutturazione progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

